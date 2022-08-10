19 июля в Актау - воздух прогрелся до +43 градусов, обновив рекорд 2018 года (+40,2 градуса);

20 июля в Жезказгане - +41.3 градуса, обновив рекорд 2012 года (+40 градусов);

21 июля в Кызылорде - +44.6 градусов, обновив рекорд 2018 года (+41.9 градусов);

22 июля в Алматы - +39.3 градуса, обновив рекорд 1956 года (+39 градусов);

22 июля в Шымкенте - +42.7 градуса, обновив рекорд 2018 года (+40.5 градусов).

Температурные рекорды были «побиты»:Кроме температурных рекордов, в начале и в конце месяца наблюдались сильные ливневые дожди, превысившие месячные нормы в 2-4 раза. Третьего июля на метеостанции Чапаево в ЗКО выпало больше двухмесячных норм осадков - 49 мм при норме в 20 мм.