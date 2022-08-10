- Ведётся досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека», - отметили в полиции.

Фото: ДП ЗКО На нерегулируемом перекрёстке дорог Подстепное - Фёдоровка - граница РФ и Бурлин - Аксай столкнулись Audi и Toyota Land Cruiser. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что водитель Audi 1963 года рождения не уступил дорогу и произошла авария. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель Toyota 1985 года рождения после осмотра врача отпущен домой.Стражи порядка напоминают водителям о необходимости быть бдительными и внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения.Фото: ДП ЗКО