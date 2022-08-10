ТОО «Батыс су арнасы» предупредили о временном отключении воды, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Из-за плановых работ по переподключению нового водопровода с 11 до 20 часов десятого августа воды не будет в домах:
Назарбаева 180, 175 А;
15 домов в частном секторе.
Также в связи с плановыми работами с 11 до 16 часов временно прекращается водоснабжение жилых домов и объектов:
улица Курмангалиева 1/1, 1/2, 1/3, 2, 3, З/1, 3/2 (детский сад «Ак тилек»), 4, 5/2 (детский сад «Оркен»), 7/2;
аптека «Талап»,
поликлиника № 4,
улица Карбышева, 68,
улица Мусина 61/1,
улица Абулхаирахана 51,
дома частного сектора по улицам Шевцова, Краснодарская, Мусина, Курмангалиева.
Директор ТОО «Батыс су арнасы» Ануар Аркенов объяснил, что город столкнулся с ежегодной проблемой нехватки воды.
- Вся вода с Трекина и водоочистных сооружений в районе вокзала сначала через весь город распределяется и после этого попадает в насосную КНС-20 на берегу Чагана. И только там вода перекачивается в район Зачаганска. Соответственно, если в городе вода разбирается в большом количестве, на Зачаганск и дальше этой воды не хватает, - сказал Аркенов.
На насосной станции пока не могут набрать необходимый уровень воды.
