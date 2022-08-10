Налом новая цена: проезд подорожал в автобусах Уральска
Несмотря на то, что власти объявили о подорожании проезда ещё 10 дней назад, для многих уральцев это стало «сюрпризом», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
С 10 августа в общественном транспорте Уральска внедряется дифференцированный тариф. При оплате транспортной картой, приложением Avtobys, QR-кодом и Kaspi QR стоимость проезда остаётся на прежнем уровне - 80 тенге. А при оплате наличными составит 150 тенге. Детский проезд стоит 70 тенге.
О внедрении дифференцированного тарифа руководство города сообщило 29 июля. Но несмотря на это, утренняя поездка на автобусе оказалась для уральцев непростой. Привыкшие платить наличными горожане нехотя доставали смартфоны и пытались оплатить проезд с помощью приложения Kaspi. Если для молодёжи это не составляло труда, то людям более зрелого возраста приходилось изрядно потрудиться.
– Вчера вечером ехала с работы, проезд был 80 тенге, а сегодня 150. Придётся покупать транспортную карту, - говорит жительница города Галия Амангалиева.
Кондуктор общественного транспорта отмечает, что непривычно брать с пассажиров 150 тенге. Ведь на протяжении пяти лет проезд в автобусе составлял 80 тенге.
– Сейчас в основном все перешли на электронную оплату проезда, платят картами, приложением. Многие просят сделать перевод, хотя QR-коды обклеены по всему салону. Некоторые просят сегодня оплатить 80 тенге, но мы не можем разрешить. Нас ведь тоже проверяют, - говорит кондуктор.
Между тем на днях заместитель акима города Асхат Кульбаев сообщил, что рассматривается вопрос повышения стоимости проезда электронными вариантами оплаты до 100 тенге.
Транспортные карты можно приобрести:
Сырым Датова, 4 (Автовокзал);
ТД «Жангирхан» (1 этаж);
ТРК «Орал» (1 этаж);
ТРК City Center (1 этаж);
ТД «Азиза» (1 этаж);
К. Аманжолова, 57/1 (Салют Орто);
Исатай Махамбета, 84 (ЦОН);
Остановка «Жигули» (магазин Outlet);
Остановка «Универмаг» (цветочный магазин).
