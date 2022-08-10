Фото: Polisia.kz Девочка выбралась из окна второго этажа дома по газовой трубе и убежала в одних трусиках. Мадина страдает аутизмом. Поиски девочки идут четвёртые сутки и не прекращаются даже ночью. Предположительно малышка прячется на кукурузном поле. Там её заметили, а позже нашли надкусанный початок.Фото: Polisia.kz В поисках участвуют правоохранители и огромное количество волонтёров. Среди них известный предприниматель Александр Пархоменко и депутат городского маслихата Наталья Лапшина. Недавно к ним подключились участники клуба дельтапланеристов - они облетают более тысячи гектаров. Поисковый штаб принял решение оставлять на поле еду и напитки, привязав к ним воздушные шарики. За этими точками должны были наблюдать волонтёры.Фото: Polisia.kz