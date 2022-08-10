- Рядовой Шахимов, помогая своим сослуживцам эвакуироваться на безопасное место, выходя крайним из палатки, получил травму головы от удара металлического каркаса палатки, - сообщила пресс-служба Национальной гвардии.

Батальон из Алматы находился в учебном центре в области, когда началась сильная буря. Шквальный ветер разрушил палаточный городок.Военнослужащего доставили в больницу Конаева, где медики констатировали смерть. Проводится служебное расследование. Рядового 2003 года рождения из Кокшетау призвали весной. Главное и региональное командование принесли свои глубокие соболезнование родителям и близким Шахимова.