Добычу приостанавливали с третьего августа, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Добычу нефти приостановили на Кашагане Фото: NCOC Оператор Северо-Каспийского проекта сообщил о постепенном возобновлении производства в ночь на 10 августа. Работы могут сопровождаться ограниченным сжиганием газа.
- Сжигание газа является стандартным процессом в ходе возобновления таких сложных производственных операций, к которым относится разработка месторождения Кашаган и будет проводиться в прерывистом режиме в течение ограниченного количества времени, - говорится в сообщении.
Напомним, третьего августа на Кашагане приостановили добычу нефти из-за утечки газа на производственном участке. Никто не пострадал.  