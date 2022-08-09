Город окупал смог, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В отношении Атырауского нефтеперерабатывающего завода завели уголовное дело Фото: anpz.kz Девятого августа Атырау накрыл смог. Экологи выясняют его причину. Тем временем в социальных сетях появилось сообщение, что на атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошёл выброс. На АНПЗ опровергли информацию о выбросах В пресс-службе АНПЗ сообщили, что завод работает в штатном режиме, никаких аварийных ситуаций и тем более выбросов в атмосферу не зафиксировано.
- Кроме того, сегодняшнее направление ветра – северо-восточное, то есть ветер дует от Атырау, что никак не может повлиять на состояние воздуха в городе. Следовательно, производственный процесс на АНПЗ не может являться причиной смога в городе Атырау, - говорится в сообщении.
Согласно данным с сайта мониторинга состояния воздуха AirKaz, в районе Химпосёлка наблюдается превышение уровня загрязнения. На Атырауском НПЗ опровергли информацию о выбросах