По данным «Казгидромета», днём 10 августа на северо-востоке ЗКО ожидаются гроза, град и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО На большей части страны пройдут дожди.
  • В Уральске синоптики прогнозируют грозу. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +16..+18. Ветер юго-западный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +34..+36 градусов, ночью +21..+23 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +30..+32 градусов. Ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +31..+33 градусов, ночью опустятся до +24..+26 градусов. Ветер юго-западный до 12 метров в секунду.
