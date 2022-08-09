– Гранты присуждаются на конкурсной основе с учётом потребности региона в кадрах с высшим и послевузовским образованием по группам образовательных программ в соответствии с баллами сертификатов ЕНТ или сертификатов КТ согласно очерёдности групп образовательных программ, заявленных поступающими, с выдачей свидетельства о присуждении образовательного гранта, - сообщили в областном управлении образования.

Иллюстративное фото из архива "МГ" За счёт средств областного бюджета будут присуждены 124 гранта на подготовку специалистов с высшим образованием.Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта поступающий подаёт в приёмную комиссию высших учебных заведений заявление с 10 по 15 августа. К слову, в области наблюдается высокий спрос на работников сфер здравоохранения, образования и религии. Напомним, ранее сообщалось, что ЗКО в списке областей, где больше всего первоклашек в учебном году 2022-23. За четыре месяца казахстанцы подали около 400 тысяч заявлений. - Больше всего первоклашек отмечается в Абайской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Карагандинской областях, а также в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования министерства просвещения Гульмира Каримова. Больше 70% детей выбрали обучение на государственном языке. Высокий процент зачисления детей в классы с казахским языком обучения наблюдается в Кызылординской (89,6%), Улытауской (86,6%), Мангистауской (86,2%), Жамбылской (80,4%) областях.