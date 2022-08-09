Аймагамбетов раскритиковал состояние сельской школы в ЗКО
Министр просвещения рекомендовал акимам областей провести экспертизу состояния школ, которым более 50 лет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Видео из здания школы в селе Достык района Байтерек в редакцию «МГ» накануне прислали жители. На стенах и полах можно заметить огромные трещины, мебель мало напоминает школьную, потолок сыпется и покрыт чем-то похожим на плесень. В районном отделе образования сказали, что здание построено в 1980-ых годах, капитальный ремонт не проводился. Сейчас школа находится в предаварийном состоянии.
Во время аппаратного совещания министр просвещения Асхат Аймагамбетов показал то самое видео.
- Видно, что школа не готова к новому учебному году. Не говоря уже о капитальном ремонте, даже текущий ремонт не провели своевременно. Чем вы занимались в течение лета? Это старое видео или оно отражает сегодняшнюю реальность? - задал вопрос глава ведомства.
Заместитель руководителя управления образования по ЗКО Светлана Темиргалиева ответила, что видео сняли летом.
- Ремонт уже завершили, побелили 25 кабинетов. Школа построена в 1982 году. В 2017 году её состояние оценили предаварийным. Поэтому было принято решение о строительстве новой школы на 900 ученических мест. В 2023 году построим новую школу, - сказала Темиргалиева.
Сейчас специалистов управления беспокоит состояние спортивного зала - там с потолка течёт вода. Тем не менее, она пообещала, что до начала учебного года школа будет готова принять учащихся.
Министр просвещения отметил, что дал акимам областей рекомендацию провести экспертизу состояния школ, которым более 50 лет. По его словам, родители должны быть уверены, что их ребёнок будет в безопасности.
