- С 8:00 до 15:00 будут вводиться кратковременные ограничения на передвижение автотранспорта и населения в районах СОШ №37 Уральска, ТЭЦ АО «Жанктеплоэнерго», а также автомобильного моста в районе спортбазы «Динамо», - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО предупредили жителей о предстоящих плановых антитеррористических учениях. Они пройдут десятого августа.Жителей просят заранее скорректировать маршрут, сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правопорядка.