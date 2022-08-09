Ученики могут приходить в школу в той форме, которую приобрели или подготовили ранее, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске родители шестилеток просят пустить их детей в нулёвки Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе министерства просвещения рассказали о поступающих жалобах от родителей на то, что в некоторых школах требования к школьной форме «подгоняют» под конкретных поставщиков. В некоторых регионах управления образования по согласованию с родителями и попечительскими советами приняли решение о вводе единого цвета на территории области. Практически все выбрали тёмно-синий цвет.
- При этом сами требования не изменились. Например, если учащийся желает прийти в школу в уже купленной форме или в форме, доставшейся от братьев или сестёр, которые ранее были утверждены Попечительским советом этой школы, они смогут приходить в имеющейся школьной форме, - сообщила председатель комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.
Напомним, малообеспеченные семьи могут обратиться за помощью в покупке формы и канцелярских товаров.