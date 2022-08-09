Состояние девочки врачи оценивают как тяжёлое, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».  Девочка подожгла себя в ЗКО: врачи рассказали о состоянии ребенка Иллюстративное фото из архива "МГ" Восьмого августа в Теректинском районе во время игры со спичками на семилетней девочке загорелась одежда. Ребёнок получил термический ожог 2-3 степени и был госпитализирован в областную детскую больницу. Заместитель директора медицинского учреждения Юлия Горячева рассказала, что сейчас состояние девочки оценивается как тяжёлое.
– Площадь термического ожога пламенем составляет 22%, степень 1, 2, 3 а, б. На теле есть участки с глубокими ожогами. Поражены участки передней брюшной стенки, передняя поверхность бедра, промежность. Сейчас девочка находится в состоянии ожогового шока, она плохо пьёт, страдает, - сообщила Юлия Горячева.
В данный момент ребёнок получает обезболивающие препараты, инфузионную терапию и проводится регулярная перевязка ран.