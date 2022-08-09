Как сообщили в пограничной службе КНБ по ЗКО, случай произошел на пункте пропуска «Сырым». Во время досмотра большегруза Volvo, за рулём которого находился гражданин Казахстана, найден незаконный товар. В грузовом отсеке перевозили восемь коробок, завернутых пенопластом и скотчем, в них прятали 399 банок с чёрной икрой осетровых рыб. Общий вес изъятого составил почти 120 килограммов, сумму контрабандного товара оценили в 50 миллионов тенге. Икру намеревались вывезти из ЗКО в Россию.