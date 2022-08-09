В Казахстане увеличили сумму помощи для малообеспеченных школьников. Кто может её получить
Сумма оказания помощи не должна быть ниже прожиточного минимума - 37 389 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В пресс-службе министерства просвещения сообщили, что в рамках фонда «Всеобуч» финансовую поддержку получат более 400 тысяч детей из социально уязвимых категорий. Ранее сумма варьировалась от 17 до 40 тысяч тенге. В этом году она не должна быть ниже 37 389 тенге.
Деньги теперь будут предоставлять родителям, чтоб они могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь и канцтовары.
- Ранее закупом занимались сотрудники акиматов. В связи с этим ежегодно возникали проблемы с размером, качеством одежды, дети стеснялись ходить в ней... Увеличение денежных средств лучшим образом скажется на более чем 418 тысячах детей, которые получат эту помощь, - сказал заместитель председателя комитета по охране прав детей министерства просвещения Дулат Жекебаев.
Кому окажут помощь:
детям из семей, которые получают адресную социальную помощь;
детям из семей, не получающих АСП, но у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
детям-сиротам;
детям, оставшимся без попечения родителей;
школьникам, которые оказались в чрезвычайной ситуации.
Родители могут обратиться в местные управление или отдел образования.
