- Меры приняты на основании пожеланий жителей района и повышения пропускной способности, - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что изменения вступят в силу с 11 августа. По улице Есенжанова предусмотрено одностороннее движение от улицы Брусиловского до улицы Тлендиева в западном направлении. А по улице Шакарима от улицы Тлендиева до улицы Брусиловского в восточном направлении.Жителей просят заблаговременно координировать маршрут передвижения.