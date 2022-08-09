Борт должен был вылететь в столицу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Самолёт FlyArystan должен был вылететь из Алматы в Нур-Султан в 19:45 восьмого августа. Однако из-за попадания молнии в борт во время выполнения предыдущего рейса воздушное судно заменили на резервный борт. Задержка должна была составить три часа и 45 минут.
- Задержка увеличилась из-за пыльной бури в Алматы, закрытия аэропорта Нур-Султана и технической неисправности воздушного судна. В общей сложности задержка рейса составила семь часов 15 минут, - информировали в пресс-службе авиакомпании.
Перевозчик отметил, что предоставили пассажирам питание и напитки, некоторых пересадили на другие рейсы. Пассажирам бизнес-класса предоставили ваучер на билеты эквивалентном 100$. Ранее сообщалось, что до конца 2025 года авиапарк в стране пополнится на 51 воздушное судно.