Подозреваемыми по делу проходят пять правоохранителей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили о завершении следственных действий по делу о пытках с прижиганием утюгом в департаменте полиции Алматинской области.
- Доказано применение сотрудниками полиции с седьмого по 17 января пыток к 23 гражданам, задержанным за совершение массовых беспорядков в Талдыкоргане. Подозреваемыми признаны пять сотрудников полиции, в числе которых три сотрудника управления криминальной полиции, инспектор управления административной полиции и сотрудник СОБР, - говорится в сообщении.
Четвёртого августа дело направлено в суд.