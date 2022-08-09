Убийство произошло шестого августа, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Следственные действия провели на месте убийства уральского бизнесмена Фото Медета Медресова Сегодня, девятого августа, около 10:00 территорию кафе «Рахат Лукум» по улице Исатая-Махамбета оцепили сигнальной лентой, а по периметру дежурили сотрудники полиции. Здесь проводили следственный эксперимент. Чуть позже привезли главного подозреваемого - 31-летнего Руслана Кожантаева. Его в сопровождении следователей и спецназа сначала завели в кафе, а позже отвели на парковку, где мужчина в действиях показал, как наносил ножевые ранения истекающему кровью Еркину Мухангалиеву. Далее Руслана Кожантаева в сопровождении вооружённых силовиков повели по улице Исатая-Махамбета вдоль частных домов. Предположительно, он показывал, как убегал после совершения преступления. При этом Кожантаев выглядел спокойно, говорил тихо и выполнял все приказы сотрудников полиции. Жестокое убийство бизнесмена Еркина Мухангалиева произошло вечером 6 августа. Его тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили на стоянке стадиона имени П.Атояна. Личности подозреваемых были установлены сразу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление - бизнесмен и ещё двое мужчин сидят за столиком кафе. Между ними возникает ссора, один из мужчин ударяет Еркина Мухангалиева ножом. Как выяснилось позже, бизнесмен пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице. Позже полицейские распространили ориентировку на двух подозреваемых - 31-летнего Руслана Кожантаева и 21-летнего Турлана Амангельды. Их поиском занимались полицейские, подключили и войска. Предварительной причиной жестокой расправы могло послужить то, что бизнесмен несвоевременно выплатил своему рабочему заработную плату. Утром восьмого августа подозреваемых задержали в садоводческом обществе «Коктем», где они скрывались. Сопротивление не оказали. Очевидцы прислали фото с места. Оба мужчины проходят по статье 99 часть 2 УК РК «Убийство»Им светит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Дело находится на контроле главы МВД.
Подозреваемого заводят в кафе. Фото Медета Медресова Подозреваемый показывает как убегал. Фото Медета Медресова Подозреваемый в здании кафе. Фото Медета Медресова На месте дежурили вооруженные силовики. Фото Медета Медресова  