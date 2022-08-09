Министр просвещения Казахстана высказался о ситуации, когда под каждой трансляцией ведомства учителя «отмечают» своё присутствие, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Оставляют комментарии под трансляциями: министр просвещения просил исключить формализм В ходе аппаратного совещания Асхат Аймагамбетов рассказал о предстоящей августовской конференции педагогов. На ней будет 30 сессий, охватывающих важные направления системы образования. Он отметил, что формат проведения должен быть в виде обсуждения, а не монологов.
- Никого формализма. Я каждый раз удивляюсь и у меня вызывает любопытство, недоумение, когда разные трансляции проходят и мы видим, что в комментариях наши коллеги заходят и говорят, из какой они школы и сада. Кто это требует? Для чего эти требования нужны? Кому это нужно? Для меня это загадка, - сказал министр.
Аймагамбетов обратился к директорам школам и местным исполнительным органам пересмотреть эти требования. К слову, журналисты уже обращали внимание на эту тенденцию. В августе прошлого года под прямым эфиром управления образования Алматы были десятки комментариев, состоящие из ФИО учителя и места его работы. Оставляют комментарии под трансляциями: министр просвещения просил исключить формализм Скриншот "За нами уже выехали" в Telegram Журналист Серикжан Маулетбай тогда в прямом эфире спросил об этом главу управления образования Ляззат Жылкыбаеву. Она ответила, что это «право учителей» и со стороны управления таких поручений не было.