Половина из около 11 тысяч детских садов в стране - частные, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В детсаду Уральска выявили скарлатину Иллюстративное фото из архива "МГ" Премьер-министр Алихан Смаилов в ходе заседания правительства дал поручения министру просвещения по вопросам лицензирования детских садов.
- Для повышения качества услуг дошкольных организаций поручаю министерству просвещения до первого ноября текущего года проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций, - сказал премьер.
Как уточнили Informburo.kz, что речь идёт о различных НПА и постановлениях, связанных с программой. Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов второго июня сообщал, что в стране планируют ужесточить требования к детским садам, претендующим на получение госзаказа. На следующий день он написал, что приказ уже подготовлен. Предпринимателей новость не обрадовала - они считают, что это очередной инструмент коррупции. В НПП «Атамекен» опасаются, что норма будет носить формальный характер. 14 июля президент на расширенном заседании правительства также поднимал вопрос лицензирования и говорил, что «повторное введение лицензирования - это, прежде всего, мера, необходимая обществу, а не государству».