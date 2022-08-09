Военнослужащая обвинила офицеров в домогательствах
В министерстве обороны прокомментировали заявление военнослужащей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Историю рядовой Ельчибаевой из Конаева (бывший Капшагай, город в двух часах езды от Алматы) опубликовал фонд «НеМолчи.kz». Военнослужащая рассказала, что подвергалась домогательству со стороны командира батальона. На фоне стресса у военнослужащей развились псориаз и гастрит.
- Мои отказы он воспринимал крайне негативно подвергал меня за это оскорблениям и издевательствам над моим достоинством. Подчинённые ему офицеры старались делать вид, что не замечают бесчинства. А командование войсковой части и его заместителя по политчасти закрывали глаза и не принимали никаких мер по перевоспитанию. Более того, сами делали мне недвусмысленные намёки, - рассказала женщина.
Спустя время военнослужащую уволили, по ей словам - незаконно. Она написала заявление в военную прокуратуру Капчагайского гарнизона, однако внятного ответа не получила.
В пресс-службе министерства обороны сообщили, что в срочном порядке создали комиссию, которая выехала в воинскую часть и детально изучает произошедшее.
- В случае подтверждения фактов, опубликованных рядовой Ельчибаевой в социальных сетях, виновные будут привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения и возбуждения уголовного дела, - говорится в сообщении.
Ход расследования взят на личный контроль министра обороны.
