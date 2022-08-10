Помощь для малообеспеченных школьников Казахстана: куда и как обратиться
Помощь выделяется из фонда «Всеобуч», передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Накануне стало известно, что финансовую поддержку в этом году получат более 400 тысяч детей из социально уязвимых категорий. Сумма не должна быть ниже прожиточного минимума - 37 389 тенге.
Деньги теперь будут предоставлять родителям, чтоб они могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь и канцтовары.
Кому окажут помощь:
детям из семей, которые получают адресную социальную помощь;
детям из семей, не получающих АСП, но у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
школьникам, которые оказались в чрезвычайной ситуации;
иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.
В акимате Алматы пояснили, что для получения материальной помощи родитель или законный представитель подаёт через портал электронного правительства либо Центр занятости заявление на получение АСП.
При отказе в получении АСП рассчитывается доход семьи и автоматически отражается в информационной системе Центра занятости.
Оставшиеся три категории (3, 4 и 5) определяют организации образования по месту обучения ребёнка. Им надо предоставить перечень документов:
дети-сироты и опекаемые предоставляют постановление о назначении патроната или опекунства;
для определения статуса иных категории обучающихся, в том числе пострадавших от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера определён полный прозрачный процесс формирования соответствующих документов для определения статуса обучающегося в иную категорию (заявление родителя, журнал регистрации заявлений на получение финансовой и материальной помощи, заключение обследования материального положения заявителя на получение финансовой и материальной помощи, протокол заседания по оказанию финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам государственных организаций образования).
Обучающиеся, не попадающие в вышеперечисленные категории, получают помощь за счёт спонсоров и меценатов в рамках акции «Дорога в школу».
