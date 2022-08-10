Мужчину накажут, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Проводник перевозил свою овцу в поезде Кадр с видео Видео появилось в telegram-канале Kozachkov offside. На кадрах видно, как в тамбуре пассажирского поезда перевозят овцу. Для её удобства пол застелили зеленью, вход перегородили сиденьями. В пресс-службе КТЖ отметили, что это поезд частного перевозчика ТОО «Турксиб Астана». Как выяснилось, видео снято 10 августа в поезде Петропавловск - Алматы. В департаменте полиции на транспорте сообщили, что овцу в нерабочем тамбуре провозил проводник поезда.
- С его слов, домашнее животное он приобрёл для разведения. По данному факту материалы переданы в инспекцию транспортного контроля Акмолинской области для привлечении к административной ответственности нарушителя, - говорится в сообщении.
Тем временем пользователи в комментариях отмечают, что это довольно ценная и дорогостоящая породы овца. Правда какая именно - пользователи во мнении не сошлись. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.