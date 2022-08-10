Тело Мадины Ерланкызы обнаружили с помощью дрона, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пятилетнюю девочку четвёртые сутки ищут на севере Казахстана Фото: Polisia.kz В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что тело пятилетней Мадины Ерланкызы обнаружили с помощью дрона. На место прибыл старший лейтенант Самат Ещанов, который вместе с волонтёром Дамиром Бектургановым обнаружили тело в искусственном водоёме. Проводятся следственные действия. Напомним, пятилетняя Мадина сбежала из дома в Костанае в семь утра в минувшее воскресенье. Девочка выбралась из окна второго этажа дома по газовой трубе и убежала в одних трусиках. Мадина страдает аутизмом. Поиски девочки шли четверо суток и не прекращались даже ночью.