У неё случился выкидыш, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». О трагедии в прямом эфире в Facebook рассказал супруг погибшей - активист Нурлан Жунасов. Его жена скончалась на 17-ой неделе беременности. Женщина попала в областную больницу, но через день её выписали. Однако по приезду домой её состояние резко ухудшилось, началось кровотечение. После госпитализации у женщины случился выкидыш и она скончалась. В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по факту смерти беременной женщины 1990 года рождения начато досудебное расследование по статье 317 УК РК «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником». Назначены соответствующие экспертизы.