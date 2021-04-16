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Социум

93,3 миллиона тенге выделили в Уральске на травлю гнуса

Деньги были выделены из местного бюджета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела газификации и модернизации жилищного хозяйства управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Тлека Кереева, в 2021 году из местного бюджета на проведение профилактической дезинсекции выделено 93,3 млн тенге. По итогам государственных закупок поставщиком определён ТОО «Магтоксин». - Согласно технической спецификации, в этом году обработке подлежит 13000 га территории города Уральск и близлежащих сел к городу. Также необходимо отметить, что гектары являются
Дана Рахметова
93,3 миллиона тенге выделили в Уральске на травлю гнуса
Деньги были выделены из местного бюджета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Комаров будут травить новым препаратом в Атырау
Комаров будут травить новым препаратом в Атырау
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела газификации и модернизации жилищного хозяйства управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Тлека Кереева, в 2021 году из местного бюджета на проведение профилактической дезинсекции выделено 93,3 млн тенге. По итогам государственных закупок поставщиком определён ТОО «Магтоксин». - Согласно технической спецификации, в этом году обработке подлежит 13000 га территории города Уральск и близлежащих сел к городу. Также необходимо отметить, что гектары являются ориентировочными, так как заранее предугадать возможные разливы Чагана и Урала, а также возможные снежные осадки не является возможным, - объяснил Тлек Кереев. Профилактическая противогнусовая  дезинсекция  пройдет в 2 этапа.
  1. По противоличиночным обработкам. Срок проведения: 2-ая декада апреля - 3-я декада мая. Работы по наземным противоличиночным обработкам от гнуса, ранцевыми опрыскивателями, должны проводиться поставщиком в пригородной зоне г. Уральска и при наличии энтомологических показаний в п. Серебряково, Круглоозерное, Коминтерн, Желаево, Октябрьское, Зеленое, Макарово, Достык, Жайык, Меловые горки, Ускен, Жамбыл на площади - 2000 га.
Работа проводится  вручную методом  распыления, с применением моторно-ранцевого опрыскивателя. На этом этапе используется  препарат-микробиологический ларвицид Бактицид. Препарат рекомендован ВОЗ и разрешен для применения на территории ЕвраЗЭС, в количестве достаточным для обработки заданной территории – 2000 га.
  1. По противоимагинальным обработкам. Срок проведения –3-я декада мая – 1-2 я декада сентября (по энтомологическим показаниям).
- Работы по наземным обработкам от гнуса, малярийных комаров, должны проводиться поставщиком на территории г.Уральск, а также в пригородной зоне г. Уральска и в п. Серебряково, Круглоозерное, Коминтерн, Желаево, лесные зоны, лесополосы в поселках Асан, Плодоовощной, Мичурино, Новенький, Трекино, Володарка и лесополосах вдоль трасы на пос. Дарьинск района Байтерек, а также поселках Подстепное, Октябрьское, Зеленое, Макарово, Достык, Жайык, Меловые горки, Ускен, Жамбыл, на площади - 11000 га, в том числе в парковой зоне: территория парка культуры и отдыха, Ханская Роща, Переволочная роща, Анискино озеро, вдоль р.Деркул, р.Чаган, территории дачных обществ, - сообщил Тлек Кереев. Для обработки применяется специализированная техника автомашина с аэрозольным опрыскивателем – ветрогенератор САХ-5, генератор аэрозольный регулируемой дисперсности «ГАРД». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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