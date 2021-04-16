93,3 миллиона тенге выделили в Уральске на травлю гнуса

Деньги были выделены из местного бюджета, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя отдела газификации и модернизации жилищного хозяйства управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Тлека Кереева, в 2021 году из местного бюджета на проведение профилактической дезинсекции выделено 93,3 млн тенге. По итогам государственных закупок поставщиком определён ТОО «Магтоксин». - Согласно технической спецификации, в этом году обработке подлежит 13000 га территории города Уральск и близлежащих сел к городу. Также необходимо отметить, что гектары являются