95 человек прописал у себя в квартире житель Уральска

Сотрудники миграционной полиции нашли квартиру в Уральске, в которой были прописаны 95 человек, фактически не проживающие по данному адресу, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.

Сотрудники миграционной полиции нашли квартиру в Уральске, в которой были прописаны 95 человек, фактически не проживающие по данному адресу, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Казахстана.

- В отношении владельца квартиры были приняты административные меры, - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что согласно статье 493 Кодекса РК об административных правонарушениях собственники жилых помещений могут быть привлечены к ответственности за каждый случай незаконной регистрации граждан. Это также касается так называемых «резиновых квартир», где фактически не проживают зарегистрированные лица.

Особое внимание следует уделить следующим моментам:

повторное нарушение в течение года влечет усиление ответственности (часть 2 статьи 493 КоАП РК)

непринятие мер по снятию с регистрации лиц, фактически не проживающих по адресу, также влечет за собой ответственность (часть 4 статьи 493 КоАП РК).

лица, проживающие без документов, удостоверяющих личность, или без регистрации, подлежат ответственности по статье 492 КоАП РК.

За повторные нарушения в течение года предусмотрены более строгие санкции. По информации МВД, сегодня регистрация по месту жительства полностью автоматизирована, и зарегистрироваться можно тремя способами.

Первый способ — в любом отделении ЦОН, где достаточно иметь удостоверение личности, а также присутствие собственника жилья.

Второй — через интернет-портал «электронного правительства», где гражданин может подать заявку на регистрацию, а собственник дать согласие.

Третий способ прописки реализован МВД совместно с банками второго уровня через мобильное приложение. При этом подтверждение личности, регистрация и согласие собственника осуществляются посредством SMS-пароля.

Для информирования населения о необходимости регистрации по месту жительства и актуализации адресных сведений направляются SMS-уведомления. За отсутствие регистрации сроком до одного месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения. За превышение данного срока предусмотрен штраф в размере 7 МРП, а за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 13 МРП. За допущение проживания лиц без регистрации собственникам жилья грозит штраф в размере 10 МРП, а при повторном нарушении в течение года – до 20 МРП.

Месячный расчетный показатель (МРП) в 2025 году составляет 3 932 тенге.