Морозы, туман и сильный ветер: синоптики о погоде в ЗКО 23 января

По данным РГП «Казгидромет», в западных областях Казахстана осадков не ожидается, прогнозируются морозы, туман и усиление ветра.

По данным РГП «Казгидромет», в западных областях Казахстана осадков не ожидается, прогнозируются морозы, туман и усиление ветра.

Западно-Казахстанская область

Ночью: температура воздуха будет колебаться от -20 до -25 градусов, на юге области до -15. Осадков не ожидается. На севере и востоке возможен туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду, на западе, юге и востоке области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Днем: температура будет варьироваться от -10 до -15 градусов, на юге области до -7.

Уральск

Ночью: -23...-25 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду. Днем: -13...-15 градусов.

Актюбинская область

Ночью: -25...-30 градусов, на западе и севере до -35. Без осадков, возможен туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду, днем на западе и юге области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Днем: -17 до -22 градуса, на западе и севере региона до -25. Осадков не ожидается.

Атырауская область

Ночью: от -15 до -20 градусов, на севере и востоке области до -25. Осадков не ожидается, туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду, возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Днем: от -5 до -10 градусов, на севере и востоке до -15. Без осадков, туман.

Мангистауская область

Ночью: от -5 до -10 градусов, на севере и востоке до -13...-18. Осадков не ожидается. Возможен туман. Ветер юго-восточный, со скоростью 9-14 метров в секунду, возможны порывы до 15-20 м/с, местами на западе и юге области до 23-28 метров в секунду.

Днем: от 0 до -5 градусов, на севере области до -8.