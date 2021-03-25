97 человек эвакуировали из гостиницы в Актобе из-за «взрывного устройства»

На место происшествия были направлены все оперативные службы города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 25 марта на 102 поступило сообщение от начальника службы безопасности гостиницы Ibis о том, что в уборной комнате, в раковине обнаружено взрывное устройство. - На место происшествия были направлены все оперативные службы. Сотрудниками полиции были эвакуированы 97 человек (10 человек персонала гостиницы, 7 человек персонала банка, расположенного в здании гостиницы, а также 80 пост