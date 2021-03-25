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Происшествия Социум

97 человек эвакуировали из гостиницы в Актобе из-за «взрывного устройства»

На место происшествия были направлены все оперативные службы города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 25 марта на 102 поступило сообщение от начальника службы безопасности гостиницы Ibis о том, что в уборной комнате, в раковине обнаружено взрывное устройство. - На место происшествия были направлены все оперативные службы. Сотрудниками полиции были эвакуированы 97 человек (10 человек персонала гостиницы, 7 человек персонала банка, расположенного в здании гостиницы, а также 80 пост
Кристина Кобина
97 человек эвакуировали из гостиницы в Актобе из-за «взрывного устройства»
На место происшествия были направлены все оперативные службы города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Житель Актобе зарезал собутыльника
Житель Актобе зарезал собутыльника
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 25 марта на 102 поступило сообщение от начальника службы безопасности гостиницы Ibis о том, что в уборной комнате, в раковине обнаружено взрывное устройство. - На место происшествия были направлены все оперативные службы. Сотрудниками полиции были эвакуированы 97 человек (10 человек персонала гостиницы, 7 человек персонала банка, расположенного в здании гостиницы, а также 80 постояльцев гостиницы). Саперами спецподразделения проведено обследование административного здания гостиницы. В ходе обследования, в раковине в уборной комнате, был обнаружен металлический предмет схожий по внешнему виду на взрывное устройство, где на металлическом корпусе имеется гравировка «Муляж». Сейчас проводятся специальные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, оставивших данный муляж взрывного устройства, - пояснили в пресс-службе ведомства. К слову, по данному факту начато досудебное расследование по статье 287 ч.3 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
взрывное устройство

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