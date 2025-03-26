Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Культура Социум Здоровье

99-летний ветеран из Алматы раскрыл секрет активного долголетия

Владимир Дмитриевич прошёл фронтовую школу на украинской земле. Уже в 17 лет он оказался на передовой, сражался в составе 3-го Украинского фронта.
gorod
99-летний ветеран из Алматы раскрыл секрет активного долголетия

Как выясняла корреспондент «24KZ», сейчас, в свои 99 лет, он остаётся бодрым, занимается физкультурой и самостоятельно обрабатывает землю.

Он придерживается строгого режима дня, делает зарядку и много ходит пешком. Каждое утро — гимнастика, а дважды в день — прогулки на улице.

Главный баннер


Ветеран говорит, чтобы достичь такого здоровья в столетнем возрасте, надо много-много трудиться.

 Владимир Дмитриевич прошёл фронтовую школу на украинской земле. Уже в 17 лет он оказался на передовой, сражался в составе 3-го Украинского фронта. Форсируя Днепр, получил контузию и долго лечился в госпитале.

После войны Белозёров окончил Московский индустриальный институт. Вернулся в Алматы и 28 лет проработал начальником цеха на комбинате стройматериалов.

Зимой Владимир Дмитриевич живёт в городе, а весной перебирается на дачу, где сам обрабатывает 10 соток земли. Выращивает огурцы, помидоры, ухаживает за садом. Вместе с супругой Тамарой Ивановной занимаются бытом без чьей-либо помощи.

Ранее в Атырау за три дня выявили 800 нарушений правопорядка.


Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article