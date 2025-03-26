99-летний ветеран из Алматы раскрыл секрет активного долголетия

Владимир Дмитриевич прошёл фронтовую школу на украинской земле. Уже в 17 лет он оказался на передовой, сражался в составе 3-го Украинского фронта.

Как выясняла корреспондент «24KZ», сейчас, в свои 99 лет, он остаётся бодрым, занимается физкультурой и самостоятельно обрабатывает землю.

Он придерживается строгого режима дня, делает зарядку и много ходит пешком. Каждое утро — гимнастика, а дважды в день — прогулки на улице.





Ветеран говорит, чтобы достичь такого здоровья в столетнем возрасте, надо много-много трудиться.

Владимир Дмитриевич прошёл фронтовую школу на украинской земле. Уже в 17 лет он оказался на передовой, сражался в составе 3-го Украинского фронта. Форсируя Днепр, получил контузию и долго лечился в госпитале.

После войны Белозёров окончил Московский индустриальный институт. Вернулся в Алматы и 28 лет проработал начальником цеха на комбинате стройматериалов.

Зимой Владимир Дмитриевич живёт в городе, а весной перебирается на дачу, где сам обрабатывает 10 соток земли. Выращивает огурцы, помидоры, ухаживает за садом. Вместе с супругой Тамарой Ивановной занимаются бытом без чьей-либо помощи.

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