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Происшествия Социум

В Атырау за три дня выявили 800 нарушений правопорядка

Больше всего нарушений было за мусор в общественных местах и пребывание несовершеннолетних в ночных заведениях.
Жулдызхан Хасангалиева
В Атырау за три дня выявили 800 нарушений правопорядка

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что с 18 по 20 марта в городе провели ОПМ «Правопорядок». За три дня полицейские проверили 538 человек, состоящих на учете, и выявили около 800 нарушений, связанных с семейно-бытовыми конфликтами.

Среди них:

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  • Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений – 37 случаев;
  • Распитие алкогольных напитков или нахождение в общественных местах в состоянии опьянения – 50;
  • Пребывание несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилья – 66;
  • Приставание в общественных местах – 31;
  • Нарушение тишины – 29;
  • Нарушения в сфере воспитания и обучения несовершеннолетних – 12;
  • Мелкое хулиганство – 11;
  • Проживание в Республике Казахстан без регистрации или без удостоверяющих личность документов – 51;
  • Загрязнение мест общего пользования – 75 случаев.

Работа по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка продолжается.

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