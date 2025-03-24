В Атырау за три дня выявили 800 нарушений правопорядка

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что с 18 по 20 марта в городе провели ОПМ «Правопорядок». За три дня полицейские проверили 538 человек, состоящих на учете, и выявили около 800 нарушений, связанных с семейно-бытовыми конфликтами.
Среди них:
- Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений – 37 случаев;
- Распитие алкогольных напитков или нахождение в общественных местах в состоянии опьянения – 50;
- Пребывание несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилья – 66;
- Приставание в общественных местах – 31;
- Нарушение тишины – 29;
- Нарушения в сфере воспитания и обучения несовершеннолетних – 12;
- Мелкое хулиганство – 11;
- Проживание в Республике Казахстан без регистрации или без удостоверяющих личность документов – 51;
- Загрязнение мест общего пользования – 75 случаев.
Работа по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка продолжается.