В Атырау за три дня выявили 800 нарушений правопорядка

Больше всего нарушений было за мусор в общественных местах и пребывание несовершеннолетних в ночных заведениях.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что с 18 по 20 марта в городе провели ОПМ «Правопорядок». За три дня полицейские проверили 538 человек, состоящих на учете, и выявили около 800 нарушений, связанных с семейно-бытовыми конфликтами.

Среди них:

Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений – 37 случаев;

Распитие алкогольных напитков или нахождение в общественных местах в состоянии опьянения – 50;

Пребывание несовершеннолетних без сопровождения законных представителей в ночное время в развлекательных заведениях или вне жилья – 66;

Приставание в общественных местах – 31;

Нарушение тишины – 29;

Нарушения в сфере воспитания и обучения несовершеннолетних – 12;

Мелкое хулиганство – 11;

Проживание в Республике Казахстан без регистрации или без удостоверяющих личность документов – 51;

Загрязнение мест общего пользования – 75 случаев.

Работа по профилактике правонарушений и обеспечению общественного порядка продолжается.