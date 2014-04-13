Ақтөбеде операциядан кейін екі жасар баланың басы ісіп кеткен
Кадр телеканала КТК Ақтөбеде операциядан кейін басы күп болып ісіп кеткен бүлдіршін 1 жарым жылдан бері сапалы медициналық көмекке қол жеткізе алмай отыр. Жан-жаққа апарып көрсетуге ата-анасының қалтасы көтермейді. Ал жергілікті дәрігерлер әлі екіге де толмаған сәбиге көмектесе алмай, ақыры науқасты балалар үйіне тапсыруға кеңес берген, деп хабарлайды КТК арнасы. 2 жасар Ариана Сағитжан үнемі осылай тыным таппайды. Операциядан кейін күні-түні шырылдап жылап, ата-анасының қолынан түспейтін болған. Басындағы күптей ісікке жұмсақ жастықтың өзі ауыр тиеді. Бөбектің денсаулығы қырқынан шыққан соң к