Адвокат Баруха ПИТЕРА намерен довести дело до Верховного суда

Сегодня, 2 апреля, кассационная коллегия по уголовным делам рассматривала жалобу осужденного Баруха ПИТЕРА и его адвоката Хамита ХОДЖАНАЗАРОВА. Фото из архива "МГ" По словам Хамита ХОДЖАНАЗАРОВА, он и его подзащитный гражданин Великобритании Барух Питер Даниэль Альфред 13 марта нынешнего года подали кассационную жалобу в областной суд ЗКО. Они не согласны с приговором суда первой инстанции. В частности, по словам адвоката, его подзащитный согласен с тем, что он фотографировал девушек, но при этом он не знал о несовершеннолетнем возрасте девушек, поскольку знакомясь с ними в социальных сетях, у