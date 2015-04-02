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Происшествия

Адвокат Баруха ПИТЕРА намерен довести дело до Верховного суда

Сегодня, 2 апреля, кассационная коллегия по уголовным делам рассматривала жалобу осужденного Баруха ПИТЕРА и его адвоката Хамита ХОДЖАНАЗАРОВА. Фото из архива "МГ" По словам Хамита ХОДЖАНАЗАРОВА, он и его подзащитный гражданин Великобритании Барух Питер Даниэль Альфред 13 марта нынешнего года подали кассационную жалобу в областной суд ЗКО. Они не согласны с приговором суда первой инстанции. В частности, по словам адвоката, его подзащитный согласен с тем, что он фотографировал девушек, но при этом он не знал о несовершеннолетнем возрасте девушек, поскольку знакомясь с ними в социальных сетях, у
Анэль Кайнеденова
Адвокат Баруха ПИТЕРА намерен довести дело до Верховного суда
Сегодня, 2 апреля, кассационная коллегия по уголовным делам рассматривала жалобу осужденного Баруха ПИТЕРА и его адвоката Хамита ХОДЖАНАЗАРОВА.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" По словам Хамита ХОДЖАНАЗАРОВА, он и его подзащитный гражданин Великобритании Барух Питер Даниэль Альфред 13 марта нынешнего года подали кассационную жалобу в областной суд ЗКО. Они не согласны с приговором суда первой инстанции. В частности, по словам адвоката, его подзащитный согласен с тем, что он фотографировал девушек, но при этом он не знал о несовершеннолетнем возрасте девушек, поскольку знакомясь с ними в социальных сетях, у всех потерпевших был указан завышенный возраст. Между тем, кассационная коллегия оставила приговор первой инстанции без изменений. Теперь адвокат и его подзащитный намерены добиться справедливости в Верховном суде РК. Напомним,  британец Барух ПИТЕР был выявлен 14 января 2014 года в гостинице "Шагала" в Уральске. В номере отеля были обнаружены ноутбук и электронные носители с фотографиями малолетних девочек, которые он пытался уничтожить. «Модели» оказались учащимися общеобразовательных школ Уральска и Атырау. Только 7 февраля британец был задержан на трое суток, а 10 февраля Уральский городской суд удовлетворил ходатайство следователя ДВД о санкционировании ареста Бароха ПИТЕРА. В общей сложности с участием девочек-подростков он сделал более 600 фотографий порнографического характера. До приезда в Уральск по приглашению ТОО "ЖайкМунай" Барух Питер работал на проекте Кашаган. Еще до начала суда в прокуратуру Уральска обратились родители британца, которые просили учесть семейное положение их сына (он воспитывал двух малолетних детей), а также возраст родителей, и не лишать его свободы. К слову, 9 из 11 потерпевших подали исковое заявление на возмещение морального ущерба в общей сложности на 5 миллионов 400 тысяч тенге, которые им впоследствии возместили родители иностранца.
адвокат Барух Питер

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