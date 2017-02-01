Айгуль ОРЫНБЕКОВА заявила ходатайство в апелляционную коллегию с просьбой вменить подсудимым еще несколько статей уголовного кодекса, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Сегодня, 1 февраля, в областном суде состоялось заседание по апелляционным жалобам потерпевших и подсудимых Зейнуллина, Шаймарданова и Бактыгереева.
Представитель потерпевших Айгуль ОРЫНБЕКОВА заявила, что изначально подсудимым вменялась статья 262 УК РК, то есть совершение преступления организованной преступной группой и статья 190 УК РК "Мошенничество", однако сторона обвинения изменила их на статьи 308 ч.2 УК РК "Неоднократное вовлечение в занятие проституцией с корыстной целью по предварительному сговору" и 309 ч. 1,2 УК РК "Сводничество с корыстной целью по предварительному сговору". В связи с этим в суде первой инстанции она заявляла ходатайство о том, чтобы вернули прежнее обвинение, однако суд оставил его без рассмотрения.
- Сейчас я прошу суд исследовать вновь мое ходатайство и ужесточить наказание подсудимым. Кроме того, после допроса всех потерпевших были выявлены факты кражи чужого имущества, похищение человека и лишение его свободы. Но суд не обратил на это внимание и не вынес частное постановление по каждому из них. В связи с этим я сейчас прошу вновь изучить все обстоятельства уголовного дела и вынести по ним решение, - отметила Айгуль ОРЫНБЕКОВА. - Также я прошу суд удовлетворить материальные иски моих подзащитных.
Айгуль ОРЫНБЕКОВА пояснила, что в суде первой инстанции было допущено много нарушений. В частности, прокурор Жубанов не дал копию нового обвинительного листа потерпевшим на русском языке, а казахским языком они не владеют. Также, что касается ходатайства об изменении обвинения суд не вынес частного постановления, и поэтому они не смогли его вовремя обжаловать.
По словам адвоката подсудимого Аскара ЗЕЙНУЛЛИНА, она не согласна с тем, что в список конфискованного имущества вошел земельный участок, оформленный на младшую сестру Зейнуллина, и автомашина "Тойота Прадо", которая принадлежит его родителям.
- Земельный участок по улице Шолохова был куплен в 2014 году, а преступление было совершено в мае 2015 года. Вообще эта земля была в банке заложена прежним хозяином, а сестра Зейнуллина ее выкупила за 13,3 млн тенге. Оформлен он был в 2015 году, так как проходили необходимые банковские процедуры, - сообщила адвокат. - Прошу суд исключить данное имущество из конфискованного, а также отменить моральный ущерб, который мой подсудимый должен выплатить потерпевшей стороне.
На суде также выступил Азамат ШАЙМАРДАНОВ, который был водителем у Зейнуллина и возил девушек к клиентам, он попросил суд учесть то, что с недавнего времени он болеет туберкулезом и попросил выпустить его из тюрьмы, чтобы получить лечение. Третий подсудимый Азамат БАКТЫГЕРЕЕВ согласен с приговором суда первой инстанции.
Суд удалился в совещательную комнату и решение по данному делу будет вынесено на следующем заседании.
Напомним
, в Уральске сутенеры в течение нескольких лет принуждали девушек заниматься проституцией, при этом всю прибыль они забирали себе. Девушки не раз пытались уйти от ЗЕЙНУЛЛИНА и БАКТЫГЕРЕЕВА, однако те возвращали девушек и избивали. Позже потерпевшие все-таки решили обратиться в правоохранительные органы. В ходе суда прокурор запросил
для подсудимых от трех до шести лет лишения свободы. Аскару ЗЕЙНУЛЛИНУ и Азамату БАКТЫГЕРЕЕВУ были предъявлены обвинения
по статьям 308 ч.2 УК РК "Неоднократное вовлечение в занятие проституцией с корыстной целью по предварительному сговору" и 309 ч. 1,2 УК РК "Сводничество с корыстной целью по предварительному сговору". А Азамата ШАЙМАРДАНОВА обвиняли только в сводничестве.