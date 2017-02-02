Как сообщили в Акжайыкском ОСО ДЧС ЗКО, 26 января житель Жанабулакского сельского округа поселка Чернышево Акжаикского района вечером вышел из дома и отправился в поселок Железново. В пути мужчина заблудился. Его замерзшее тело нашли 1 февраля в 6 километрах от поселка Железново.