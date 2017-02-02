Иллюстративное фото с сайта www.xakep.ru По сообщению ЦАРКА, массовому взлому подверглись сайты акиматов и госорганов, в том числе интернет-ресурсы как образовательных, так и медицинских учреждений области, несколько ТОО и объектов культуры. В частности, в Атырауской области были взломаны сайты политехнического колледжа, областной больницы, аппарата Курмангазинского районного маслихата. Кибератаке подверглись и сайты областного кожно-венерологического диспансера ЗКО, а также центральной районной больницы в селе с. Комсомольское Айтикебийского района Актюбинской области. - Специалисты ЦАРКА провели анализ и пришли к выводу, что причиной массового взлома сайтов является пренебрежение владельцами сайтов мерами по своевременной установке исправлений безопасности на применяемых системах управления контентом (CMS). Использование устаревших и нелицензионных версий CMS, в результате чего становится возможным не только проведение дефейса, путем подмены главных страниц сайтов, но и не исключается утечка чувствительных данных, в том числе персональной, финансовой информации, доступов к другим сервисам и системам, включая платежные шлюзы, размещенные в закрытых разделах сайтов и базах данных, - говорится в сообщении Центра анализа и расследования кибератак.