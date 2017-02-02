Наш адрес: ТД «Алем Плаза», 4 этаж. Телефон: 8 702 799 9094.

Центр «Город детства» приглашает детей в кружок современных спортивно-бальных танцев. Спортивные и бальные танцы — это не только необычайно красивое, но и очень полезное для здоровья увлечение, которое поднимает настроение. На занятиях формируется правильная осанка, укрепляются сосуды и мышцы, увеличивается физическая выносливость ребенка, снимаются мышечные зажимы, улучшается работа дыхательной и сердечно-сосудистой системы.Танцы меняют даже стеснительных и замкнутых ребят! Дети становятся уверенными в себе, учатся спокойно относиться к неудачам и достигать своей намеченной цели, у них повышается самооценка. Занимаясь бальными и спортивными танцами, дети тренируют моторику и координацию движений, учатся владеть своим телом, развивают музыкальный слух, чувство ритма, эстетический вкус, формируют красивую походку. Вдобавок ко всему раскрываются творческие способности ребенка. Дети становятся более активными, собранными и дисциплинированными.В творческом центре «Город детства» опытные руководители помогут раскрыть ребенку художественные способности, эстетическое восприятие, воображение, познать окружающий мир в деталях. Для занятий искусством было построено пять детских домиков вместимостью по 5-6 детей. Каждый домик отвечает за пять разных направлений: гончарное искусство, декупаж, оригами и квиллинг, лего-конструктор, роспись витражей.Центр также набирает группы детей от 3 до 5 лет для занятий по развитию речи, формированию математических представлений, развитию сенсорных способностей, фантазии и мышления. Кроме этого, идет набор групп для занятия английским языком. Продолжительность работы групп - 3-4 часа в день.Центр «Город детства» поможет ребенку интересно и с пользой провести свободное время, научиться новому и, конечно же, получить массу позитивных эмоций и найти новых друзей.На правах рекламы.