Фото из архива "МГ" Сейчас апелляционная коллегия в областном суде рассматривает жалобу заместителя акима Уральска Рустема ЗАКАРИНА, который не признает свою вину. В свое оправдание Закарин заявляет, что не являлся руководителем данного отдела на момент заключения договоров. Согласно материалам дела, ревизионной комиссией ЗКО была проведена проверка городского отдела строительства, по итогам которой были выявлены нарушения в проведении государственных закупок. Таким образом, Закарин провел государственные закупки путем прямого заключения договоров. Всего в отношении Рустема ЗАКАРИНА было возбуждено 3 административных дела. - Отделом строительства г. Уральск была разработана ПСД на благоустройство ПДП по улице Деповская. В июле 2015 года договор на выполнение работ был заключен между отделом строительства в лице руководителя Малика ЕСНИЯЗ и ТОО «Консорциум – СтройПроект» на сумму 9,5 млн тенге. Однако в феврале 2016 года с этим же подрядчиком был заключен еще один договор без проведения конкурса на портале госзакупок на сумму 7 млн тенге, но уже руководителем отдела был Рустем ЗАКАРИН, - говорится в постановлении суда. Также в июле 2015 года отдел строительства через портал госзакупок заключил договор с ТОО «Консорциум – СтройПроект» на разработку ПСД для подведение инженерных сетей к многоэтажкам, расположенным между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов. Стоимость работ составила 4,7 млн тенге. Затем в феврале 2016 года Закарин заключил дополнительный договор с этой компанией на сумму 2,2 млн тенге, но уже без проведения процедур госзакупок. Такое же нарушение было в договоре по объекту застройки комплекса 10 и 9-этажных домов в поселке Зачаганск. Изначально между отделом строительства и ТОО «СВ плюс» в 2014 году был подписан договор на сумму 1,1 млн тенге. За 2014-2015 годы из бюджета было выделено 936 тысяч тенге. На остальную сумму - 173 тысячи тенге - договор подписал Рустем ЗАКАРИН, но вновь без проведения тендерных процедур. - Суд признал Рустема ЗАКАРИНА виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 207 ч. 12 КоАП РК с наложением штрафа в размере 636 тысяч тенге, - сообщается в постановлении. Постановление не вступило в законную силу.