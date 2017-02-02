Иллюстративное фото из архива "МГ" Два дня в ЗКО будет бушевать метель, порывы ветра будут достигать 18 м/с. Температура воздуха днем 2 февраля составит -8...-10 градусов, а 3 февраля столбик термометра днем опустится до -16...-18, а ночью до -18...-20 градусов.