Снег с порывами ветра ожидается 2 и 3 февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ"   Два дня в ЗКО будет бушевать метель, порывы ветра будут достигать 18 м/с. Температура воздуха днем 2 февраля составит -8...-10 градусов, а 3 февраля столбик термометра днем опустится до -16...-18, а ночью до -18...-20 градусов.