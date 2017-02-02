Иллюстративное фото "МГ" Как рассказал заместитель начальника УВД Нурлан БИСЕНОВ, мошенники сегодня идут в ногу со временем, совершая сделки в интернете. - Факт мошенничества был зарегистрирован у нас в городе, это пока единственный случай. Мужчина в социальных сетях нашел объявление о продаже квартиры. Его в первую очередь завлекла цена, она была ниже рыночной. На сайте также имелось множество фотографий квартиры с евро ремонтом. "Хозяин" продаваемой жилплощади по телефону сообщил покупателю, что ему необходимо перечислить предоплату на определенный номер счета. Продавец рассказал, что находится за границей, а предоплата нужна ему, чтобы быть уверенным, что его приезд не будет напрасным, и сделка состоится. Мужчина доверился мошеннику и перечислил на указанный счет 10 тысяч долларов. После того, как денежные средства были сняты с счета, номер телефона был заблокирован, - рассказал Нурлан БИСЕНОВ. Стоить отметить, что мошенник находился не на территории ЗКО. И деньги которые были переведены, были действительно сняты за рубежом. По данному факту заведено уголовное дело по статье 190 УК РК - "Мошенничество" .