Родные мужчины просят всех , кто располагает какой-либо информацией о местонахождении, либо видел его, позвонить по следующим номерам: 8(701) 654-70-91, 8(777) 396-85-91.

По словам родственников Наурезбая НАСИПОВА, 27 января примерно в 15:00 часов, он вышел из дома, который расположен по адресу: ул. Овальная, д.14 на прогулку. Домой мужчина не вернулся. - Всю жизнь он проработал водителем. После инсульта в 2015 году, он перенес операцию по удалению гематомы на голове. После этого у него есть проблемы с речью. И частичная потеря памяти. В тот день, когда ушел, он был одет в куртку черного цвета, кепку ушанку черного цвета, вельветовые брюки коричневого цвета и ботинки тоже черного цвета, - пояснили родственники.