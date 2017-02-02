Нурхат ГАДИЛОВ В редакцию "МГ" обратились родители 17-летнего подростка - Сауле МОТЫШЕВА и Сагидулла ДАУЛИЕВ с жалобой на местных врачей. - 10 января 2017 года наш сын ехал, как обычно, на учебу в ЗКИТУ. Сидя в автобусе, он почувствовал резкую головную боль, тошноту. Он решил вернуться обратно. После приезда домой, он сразу же вызвал скорую помощь, так как боли были очень сильные. Скорая приехала, ему сделали обезболивание и посоветовали обратиться к участковому врачу по месту жительства, - рассказывают родители мальчика. - Так как он учится в ЗКИТУ, он прикреплен к городской поликлинике №1. На следующий день, 11 января, он пошел на прием. Его обследовала врач общей практики, поставив диагноз ОРВИ, назначила лечение, не направив на сдачу анализов. 16 января он пришел на повторный прием, тогда его перенаправили к фельдшеру. Фельдшер первой поликлиники только продлил справку. Нурхата ГАДИЛОВА снова не направили сдать какие-либо анализы, чтобы уточнить диагноз. Хотя он жаловался на синяки, которые появились на руках, в карте больного фельдшер поликлиники №1 указал, "чистый кожный покров". - Наш сын 17 января снова почувствовал острые головные боли, ему вызвали скорую помощь в 8:24, карета скорой прибыла к 11-ти. Все это время он мучился от невыносимой боли. Фельдшер скорой помощи сделала лишь укол - магнезию. Оставив его в таком состоянии, медицинские работники уехали. Родственники, у которых сын проживал, вызвали врача на дом из поликлиники №6. Врач провела осмотр, посоветовала ему обратиться в поликлинику для обследования. В 12 часов снова вызвали скорую, которая приехала к двум часам. История повторилась: сделали укол и уехали, - рассказывают родители. Спустя час, как уехала скорая, 17-летний мальчик впал в кому. Своим ходом его доставили в детскую многопрофильную больницу. - Его сразу госпитализировали в реанимацию, делали искусственную вентиляцию легких. Произошло кровоизлияние в мозг, от которого последовал отек головного мозга, - говорит Сауле. 24 января у него было три остановки сердца, мальчика спасти не удалось. Между тем, как сообщили в областном управлении здравоохранения, по данному случаю идет служебное расследование, наряду с этим проверку проводит и департамент комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности, по окончанию которой будет дана правовая оценка действиям медицинских работников. - Нурхат ГАДИЛОВ не остался без медицинского внимания со стороны медперсонала. Тяжелое заболевание было выявлено в короткие сроки, - рассказали в областном управлении здравоохранения. Вот только у родителей Нурхата много вопросов к врачам: почему никто из врачей не направил мальчика на сдачу анализов? Кто ответит за халатность медицинских работников? Почему с такими болями его не забрала скорая, а оставила дома умирать?