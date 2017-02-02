Апелляционная коллегия по уголовным делам ЗКО не удовлетворила ходатайства адвокатов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня, 2 февраля, было вынесено решение по апелляционным жалобам адвокатов подсудимых и потерпевших. - Суд постановил оставить приговор суда первой инстанции без изменения, ходатайства адвокатов без удовлетворения, - заявил председатель апелляционной коллегии по уголовным делам ЗКО судья Мирамбек НАГШЫБАЕВ. Отметим, что представитель потерпевших Айгуль ОРЫНБЕКОВА в своей жалобе просила ужесточить наказание, а также принять во внимание факты уголовных преступлений, совершенных посудимыми Зейнуллиным и Бактыгереевым в отношении потерпевших, которые были оставлены без рассмотрения в Уральском городском суде. В свою очередь адвокат Аскара ЗЕЙНУЛЛИНА заявила на суде, что необходимо исключить из списка арестованного имущества земельный участок по улице Шолохова, оформленный на сестру ее подзащитного, а также автомобиль "Тойота Прадо", принадлежащий родителям Зейнуллина. Напомним, в Уральске сутенеры в течение нескольких лет принуждали девушек заниматься проституцией, при этом всю прибыль они забирали себе. Девушки не раз пытались уйти от ЗЕЙНУЛЛИНА и БАКТЫГЕРЕЕВА, однако те возвращали девушек и избивали. Позже потерпевшие все-таки решили обратиться в правоохранительные органы. В ходе суда прокурор запросил для подсудимых от трех до шести лет лишения свободы. Аскару ЗЕЙНУЛЛИНУ и Азамату БАКТЫГЕРЕЕВУ были предъявлены обвинения по статьям 308 ч.2 УК РК "Неоднократное вовлечение в занятие проституцией с корыстной целью по предварительному сговору" и 309 ч. 1,2 УК РК "Сводничество с корыстной целью по предварительному сговору". А Азамата ШАЙМАРДАНОВА обвиняли только в сводничестве.  