Начиная с 2012 года, Фарида БЕДЕЕВА входила в доверие к людям, а затем под разными предлогами просила денег в долг под проценты. Доверчивые горожане ей верили и не отказывали, а мошенница скрылась с миллионами. Пострадавшие долго не могли ее найти, но в результате им удалось привлечь мошенницу к ответственности. Сегодня ей предоставили последнее слово. Обвинение запросило 6 лет лишения свободы для Фариды БЕДЕЕВОЙ, однако, женщина считает, что это наказание для нее слишком суровое. - Для человека и 6 дней хватает все осознать, когда сидишь, изолированная от общества. Так как я уже 5 месяцев нахожусь в изоляции, это, я думаю, для любого человека уже наказание. Я не согласна с тем, сколько запросил прокурор, - сказала подсудимая Фарида БЕДЕЕВА. Стоит отметить, что перед тем, как выступить с последним словом, подсудимая вела себя достаточно агрессивно: ругалась с потерпевшими и проклинала их за то, что они дали ей деньги под проценты. А просила она их под разными предлогами. - Мы с ней торговали на рынке. Дал ей 400 000 тенге в долг под 30%, обещала вернуть через месяц, но не вернула, а потом вообще пропала. Я ее кое-как нашел, она все время оттягивала. Потом в 2014 году я пришел к ней домой, она написала расписку, что заняла у меня 400 000, но за это время набежали проценты, поэтому она написала, что через месяц вернет мне 2 млн. тенге, но опять ничего не вернула, - рассказал потерпевший Владимир БАШАЕВ. Виктор ЮНУСОВ также в числе пострадавших. Фарида БЕДЕЕВА познакомилась с ним на улице и представилась Эльвирой, также вошла в доверие и начала просить деньги в долг, сначала отдавала, а потом пропала. - Дома ее не было, на звонки она не отвечала. Я лишился семьи, мне пришлось развестись, потому что я не смог содержать семью, у меня просто не было денег. Мне пришлось в счет долгов отдать свою машину, - говорит еще один потерпевший Виктор ЮНУСОВ Всем потерпевшим удалось наказать мошенницу за ее проделки. Сегодня Фариде БЕДЕЕВОЙ вынесли приговор. Ей назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.