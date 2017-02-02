Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности карманник взят под стражу сроком на 2 месяца. Суд №2 г.Атырау обвиняет его в совершении преступления по статье 188 УК РК "Неоднократное тайное хищение имущества". Выяснилось, что кражи сотовых телефонов мужчина совершал в часы пик в переполненных автобусах, не останавливал карманника и возраст своих жертв. Так подозреваемый вытащил сотовый телефон у ребенка.