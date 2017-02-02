Торжественную клятву народу и Президенту Казахстана дали председатель Национального Банка Д.Акишев, председатель Высшего Судебного Совета А.Смолин, Генеральный прокурор Ж.Асанов, директор службы внешней разведки «Сырбар» Г.Байжанов, руководящие должностные лица Администрации Президента, а также ряд членов Правительства, акимов областей и г.Алматы. U4HielEob9c Видео с сайта tengrinews.kz В своей речи Глава государства отметил, что требования, предъявляемые к государственным служащим, будут возрастать. - Зачастую имеют место случаи неэффективного использования бюджетных средств. Нарушения, допускаемые государственными служащими, негативным образом отражаются не только на имидже государственной службы, но и на системе государственного управления в целом, - сказал Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Также Президент Казахстана, обращаясь ко всем государственным служащим, отметил, что реалии грядущей цифровой эпохи требуют креативных решений и руководителей, способных осуществить их эффективную реализацию. Нурсултан НАЗАРБАЕВ затронул вопросы развития предпринимательства в регионах, представляющие особую важность на новом этапе развития страны. - Выполнение этой работы возложено на акимов, которым даны соответствующие полномочия и возможности. Мы должны научить людей заниматься бизнесом, - сказал Президент Казахстана. Глава государства отметил, что социальная сфера находится постоянно в фокусе нашего внимания. - Концептуальные изменения в экономике и социальной сфере будут сопровождаться политической модернизацией. Грядущее перераспределение полномочий между ветвями власти усилит роль Парламента, Правительства и местных государственных органов. Следует без промедления начать работать совершенно по-новому. Все ваши помыслы и дела должны исходить из интересов государства, - резюмировал Нурсултан Назарбаев. В завершение Президент Казахстана указал на масштабность и сложность стоящих перед управленческим корпусом страны задач, что предполагает высокий уровень ответственности политических государственных служащих. - Уверен, вы с честью будете выполнять свои обязанности, безупречно служа интересам народа. Мы должны сделать все от нас зависящее во имя укрепления нашей Независимости и светлого будущего Казахстана, - подытожил Президент Казахстана.