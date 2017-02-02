Алтай КУЛЬГИНОВ принес присягу народу и Президенту Казахстана
Аким Западно-Казахстанской области принял участие в церемонии принесения присяги политическими государственными служащими, сообщает пресс-служба Акорды.
Торжественную клятву народу и Президенту Казахстана дали председатель Национального Банка Д.Акишев, председатель Высшего Судебного Совета А.Смолин, Генеральный прокурор Ж.Асанов, директор службы внешней разведки «Сырбар» Г.Байжанов, руководящие должностные лица Администрации Президента, а также ряд членов Правительства, акимов областей и г.Алматы.
U4HielEob9c
Видео с сайта tengrinews.kz
В своей речи Глава государства отметил, что требования, предъявляемые к государственным служащим, будут возрастать.
- Зачастую имеют место случаи неэффективного использования бюджетных средств. Нарушения, допускаемые государственными служащими, негативным образом отражаются не только на имидже государственной службы, но и на системе государственного управления в целом, - сказал Нурсултан НАЗАРБАЕВ.
Также Президент Казахстана, обращаясь ко всем государственным служащим, отметил, что реалии грядущей цифровой эпохи требуют креативных решений и руководителей, способных осуществить их эффективную реализацию.
Нурсултан НАЗАРБАЕВ затронул вопросы развития предпринимательства в регионах, представляющие особую важность на новом этапе развития страны.
- Выполнение этой работы возложено на акимов, которым даны соответствующие полномочия и возможности. Мы должны научить людей заниматься бизнесом, - сказал Президент Казахстана.
Глава государства отметил, что социальная сфера находится постоянно в фокусе нашего внимания.
- Концептуальные изменения в экономике и социальной сфере будут сопровождаться политической модернизацией. Грядущее перераспределение полномочий между ветвями власти усилит роль Парламента, Правительства и местных государственных органов. Следует без промедления начать работать совершенно по-новому. Все ваши помыслы и дела должны исходить из интересов государства, - резюмировал Нурсултан Назарбаев.
В завершение Президент Казахстана указал на масштабность и сложность стоящих перед управленческим корпусом страны задач, что предполагает высокий уровень ответственности политических государственных служащих.
- Уверен, вы с честью будете выполнять свои обязанности, безупречно служа интересам народа. Мы должны сделать все от нас зависящее во имя укрепления нашей Независимости и светлого будущего Казахстана, - подытожил Президент Казахстана.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!