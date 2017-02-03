Иллюстративное фото из архива "МГ« Ежедневно на дороги Уральска выезжают 500 единиц пассажирского транспорта. Из них 150 — это автобусы большой вместительности, 210 среднего класса и 140 микроавтобусов. Все городские маршруты обслуживают 6 предприятий. Ежедневный сход автобусов с линии составляет порядка 3%, основная причина, конечно, это изношенность. Стоит заметить, что это очень сказывается на пассажирах, ведь ко всему прочему интервал движения некоторых автобусов слишком длинный, в то время как другие ходят один за другим. — Все хорошо, я в принципе очень довольна. Долго ждать не приходится, вот я только подошла, и уже подъехал мой автобус, — говорит жительница Уральска. Однако не все пассажиры с этим согласны — В зимнее время года приходится ждать долго, видимо потому что автобусы сходят с линии. Ну и, конечно, некоторые автобусы старые, в них холодно, неуютно, — говорит другая жительница города Наталья. В автопарках Уральска 55 старых автобусов, которые чуть ли не каждый день приходится ремонтировать. Их годы выпуска — от 1991 до 2000. Но обновить их не представляется возможным, об этом не раз говорили сами перевозчики, лишь потому, что тариф на проезд не позволяет перекрывать все расходы. — Аким города дал задание всем перевозчикам заменить «ГАЗели» на более вместительные автобусы. На сегодняшний день уже заменено на 55% от общего числа «ГАЗелей» — это 105 единиц, — рассказала главный специалист сектора пассажирского транспорта отдела ПТ и АД г. Уральск Нурсауле ХАМЗИНА. Стоит напомнить, что в настоящее время местными исполнительными органами рассматривается вопрос о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте до 80 тенге.