Три крупных таракана выбежали из-под батареи после влажной уборки. Насекомых успела запечатлеть дочь пациентки. - В 4:30 мы поступили на скорой. У мамы инсульт. Положили в палату, я осталась, чтобы ухаживать. Позже санитарка мыла полы в палате, тогда я обнаружила семейство усатых. На мой вопрос по поводу тараканов, санитарка спокойно ответила, что тараканы у них водятся, то есть это как в порядке вещей. То, что в больнице должны быть соблюдены все меры дезинфекции, я так понимаю, никто не задумывается, - комментирует автор видео. aUnT933Vx3g Руководитель управления здравоохранения области Аманбек ЖУМИРОВ пообещал разобраться со сложившейся ситуацией и поспособствовать полному истреблению живности в этом медицинском учреждении.