Видео с усатыми насекомыми, свободно разгуливающими по палате инсультного центра Атырауской областной больницы, в социальные сети выложила дочь одной из пациенток клиники, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 15317850_411521115905438_4428183849242626902_n Три крупных таракана выбежали из-под батареи после влажной уборки. Насекомых успела запечатлеть дочь пациентки. - В 4:30 мы поступили на скорой. У мамы инсульт. Положили в палату, я осталась, чтобы ухаживать. Позже санитарка мыла полы в палате, тогда я обнаружила семейство усатых. На мой вопрос по поводу тараканов, санитарка спокойно ответила, что тараканы у них водятся, то есть это как в порядке вещей. То, что в больнице должны быть соблюдены все меры дезинфекции, я так понимаю, никто не задумывается, - комментирует автор видео. aUnT933Vx3g Руководитель  управления здравоохранения области Аманбек ЖУМИРОВ  пообещал разобраться со сложившейся ситуацией и поспособствовать полному истреблению живности в этом медицинском учреждении. i (1)  